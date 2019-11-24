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  • 25.11.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 09:09

, çeyrek, tam gram ! 25 Kasım altın fiyatı yükselişte!

25 Kasım altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar internetten bilgi alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem görmüştü. 25 Kasım Pazartesi günü 268,72 liradan alınırken, 268,77 liradan satılıyor. Peki, bugün , gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Kasım canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

Altın fiyatı yükselişte! İşte son durum

Altın fiyatları son dakika... Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak bilinen altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.465,74 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Kasım canlı altın fiyatları... Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Kasım canlı altın fiyatları. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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