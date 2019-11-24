Yapay zeka teknolojileri, birçok sektörü yeniden şekillendirirken sigortacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. InsurTech Hub tarafından düzenlenen Yapay Zeka konferansı büyük ilgi gördü. İnsurtech Hub Program Lideri Ebru Şevli araç kazalarında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacağını söyledi.
- Ekonomi
- 24.11.2019
- Gazete
Kaza hasarı yapay zekaya emanet
Yapay zeka teknolojileri, birçok sektörü yeniden şekillendirirken sigortacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. InsurTech Hub tarafından düzenlenen Yapay Zeka konferansı büyük ilgi gördü. İnsurtech Hub Program Lideri Ebru Şevli araç kazalarında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacağını söyledi.
- Duyan bankaya koşuyor! İşte kredilerde yıl sonu fırsatları
- 2018/2 buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek?
- Emlak vergisi ödemelerinde son tarih 30 Kasım!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.