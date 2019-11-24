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hasarı ya emanet

teknolojileri, birçok sektörü yeniden şekillendirirken sigortacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. InsurTech Hub tarafından düzenlenen Yapay Zeka konferansı gördü. araç larında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacağını söyledi.

Kaza hasarı yapay zekaya emanet
Yapay zeka teknolojileri, birçok sektörü yeniden şekillendirirken sigortacılık sektörü de bu durumdan nasibini aldı. InsurTech Hub tarafından düzenlenen konferansı gördü. İnsurtech Hub Program Lideri Ebru Şevli araç larında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacağını söyledi.

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