Bankalar tarafından emekli vatandaşlara sunulan promosyon teklifleri yakından takip ediliyor. Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu teklifleri incelerken bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler promosyon parası alabiliyor. Ayrıca emekli maaşlarının yattığı bankalar promosyon ödemeye başladı. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte sunulan teklifler...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler promosyon parası alabiliyor. Promosyon miktarı bankalar arasında değişiyor. Bu yarışla promosyon miktarı da bin liraya kadar çıktı. Emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşurken, kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da ödeme yapıyor.

İşte bazı kampanyalar...

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

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