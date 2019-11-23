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  • 23.11.2019 16:11
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 16:11

Ödeme müjdesi verildi! ücretleri ne kadar oldu? İşte en yüksek veren banka

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş, bankalar tarafından kendilerine sunulan tekliflerini inceliyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen emekliler kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. Bankalar emekli yarışı promosyon tutarını bin liraya kadar çıkardı. Kimi bankalar sadece emekliye değil, onu bankaya kazandıranlara da ödeme yapıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu miktar 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsatlar da sunuluyor. İşte ücretleri...

Ödeme müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Bankalar tarafından emekli vatandaşlara sunulan promosyon teklifleri yakından takip ediliyor. Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu teklifleri incelerken bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler promosyon parası alabiliyor. Ayrıca emekli maaşlarının yattığı bankalar promosyon ödemeye başladı. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte sunulan teklifler...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler promosyon parası alabiliyor. Promosyon miktarı bankalar arasında değişiyor. Bu yarışla promosyon miktarı da bin liraya kadar çıktı. Emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşurken, kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da ödeme yapıyor.

İşte bazı kampanyalar...

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

Diğer bankaların tekliflerini incelemek için tıklayınız...

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