Kredi faizlerinde 0.98-0.99 fırsatı duyuruldu! TEB, INGBank, Garanti, Kuveyt, Akbank, Ziraat kredi faiz oranı

Bankaların konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesiyle birlikte kredi faiz oranları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Konut satışlarında artış devam ederken son olarak bir banka daha konut kredisi faizlerinde indirime gittiğini açıkladı. Son olarak INGBank konut kredisi faiz oranını 0,98'e düşürdüğünü açıkladı. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte TEB, INGBank, Garanti, Kuveyt, Akbank, Ziraat kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.17

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...