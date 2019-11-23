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  • 23.11.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 18:33

Kredi faizlerinde 0.98-0.99 fırsatı duyuruldu! TEB, INGBank, Garanti, Kuveyt, Akbank, Ziraat kredi faiz oranı

Kredi çekip ev ve araba almayı düşünen on binlerce vatandaş özellikle son iki ayda bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri inceliyor. İki aylık süreçte kredilere vatandaşlar tarafından yoğun talep gösterilmesiyle birlikte ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Son olarak ING Türkiye, konut kredisinde indirime gittiğini açıkladı. Haberimizin içerisinde TEB, INGBank, Garanti, Kuveyt Türk, Akbank, Ziraat kredi faiz oranı nı derledik. İşte banka banka kredi faiz oranları...

Kredide 0.98 fırsatı sunuldu! İşte güncel faiz oranları

Bankaların konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesiyle birlikte kredi faiz oranları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Konut satışlarında artış devam ederken son olarak bir banka daha konut kredisi faizlerinde indirime gittiğini açıkladı. Son olarak INGBank konut kredisi faiz oranını 0,98'e düşürdüğünü açıkladı. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte TEB, INGBank, Garanti, Kuveyt, Akbank, Ziraat kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.17

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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