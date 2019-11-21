



Dolar son dakika... Dolarda hafta başında başlayan düşüş eğilimi dünkü işlem gününde de devam etti. Dolar/TL ekim ayı başından bu yana ilk kez 5.68'li seviyeye dokundu. Dün dolar en düşük 5.6832 lira ve en yüksek 5.7103 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında, euro ise en düşük 6.2991 lira ve en yüksek 6.3322 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Kasım güncel döviz kurları...

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