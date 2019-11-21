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  • 22.11.2019 07:12
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 07:12

da son dakika düşüş sürüyor! 22 Kasım , dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

/TL son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan görüşme sonrası oluşan iyimse havanın etkisiyle dolarda düşüş devam ediyor. Dün 5.68'i gören kur ekim ayı başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. 22 Kasım sabahı dolar 5,6968 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve dolar ne kadar?


Dolar son dakika... Dolarda hafta başında başlayan düşüş eğilimi dünkü işlem gününde de devam etti. Dolar/TL ekim ayı başından bu yana ilk kez 5.68'li seviyeye dokundu. Dün dolar en düşük 5.6832 lira ve en yüksek 5.7103 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında, euro ise en düşük 6.2991 lira ve en yüksek 6.3322 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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