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Yarı fiyatına Maserati

İstanbul'da 480 bin lira değerindeki 2014 model Maserati marka otomobil, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak. Maserati marka Quattroporte 2014 model otomobil, İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından 27 Kasım günü saat 16.00'da Çekmeköy'de satışa sunulacak.

Yarı fiyatına Maserati
İstanbul'da 480 bin lira değerindeki 2014 model Maserati marka otomobil, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak. Maserati marka Quattroporte 2014 model otomobil, İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından 27 Kasım günü saat 16.00'da Çekmeköy'de satışa sunulacak. Otomobil yarı fiyatı olan 240 bin liradan alıcısını bulacak.

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