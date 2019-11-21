Rekortmenler belli oldu Türkiye'nin 2018 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk 2 sırasında isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler bulunurken, Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç üçüncü oldu.

Türkiye'nin 2018 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk 2 sırasında isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler bulunurken, Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç üçüncü oldu. 2017'de listenin zirvesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara'nın ismi ise 4'üncü sırada yer aldı. TÜM MANŞETLER