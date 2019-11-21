Kredi faiz indirimi sevindirdi! Konutta 0.98 fırsatı verildi! TEB, Ingbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı

Kredi faiz oranları hakkında araştırmalar özellikle son iki aydır artış gösteriyor. Kamu bankalarının ardından özel bankalarında teker teker faizde indirime gitmesi krediye olan talebi arttı. Ayrıca bankalar tarafından başlatılan kredi faiz oranları indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak INGBank konut kredisi faiz oranını 0,98'e düşürdüğünü açıklandı. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından sunulan teklifler...

YÜZDE 0,98'E İNDİRDİ

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...