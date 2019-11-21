Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları bir süre önce tamamlanmıştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından kura sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Başvuruda bulunanlar özellikle şu sıralar DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.

DSİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek 500 işçi alımına ilişkin belirlenen asıl ve yedek listeler internet sitesinde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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