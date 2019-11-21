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  • 21.11.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 20:27

işçi alımı kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

() Genel Müdürlüğü tarafından işçi alımının başvuruları kısa bir süre önce son bulmuştu. Başvuru yapanların heyecanla beklediği kura çekimleri tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kura sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Şimdi pek çok kişi heyecanla DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. İşte kura sonuçlarına dair bilgiler...

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları bir süre önce tamamlanmıştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından kura sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Başvuruda bulunanlar özellikle şu sıralar DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.

DSİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek 500 işçi alımına ilişkin belirlenen asıl ve yedek listeler internet sitesinde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanmıştır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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