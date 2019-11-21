İş ararken patron oldu

Siirt'te KOSGEB desteklerinden faydalanan 24 yaşındaki Fatih Çelepkolu, işveren olup ihracata başladı. 2 yıl önce bir kafede garson olarak çalışan Çelepkolu, işten ayrıldıktan sonra kuzenini çalıştığı kuruyemişçide ziyarete gitti. Sohbet sırasında ambalaj olarak kullanılan silindir kutuya ihtiyaç olduğunu öğrenen Çelepkolu, bunu üretmek için arayışa girdi. Çelepkolu, yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı atık karton ve kağıttan silindir kutu üretim projesini KOSGEB'e sundu. Projesinin kabul edilmesinin ardından 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi desteği alan Çelepkolu, 600 metrekarelik yerde üretime başladı. Kısa sürede işini geliştiren Çelepkolu, 14 kişiyi istihdam ettiği atölyesinde ürettiği 50 çeşit kutuyu, bölge illerinin yanı sıra Irak, Kuveyt ve Katar'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere satıyor. Fatih Çelepkolu, "Hep kendi işimi yapmanın hayalini kuruyordum, KOSGEB'in desteğiyle bu hayalim gerçeğe dönüştü" dedi.
- Ekonomi
- 21.11.2019
- Gazete
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