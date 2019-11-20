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  • 20.11.2019 19:39
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:39

Türk şirketi , Alman ’u satın aldı

Satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Öger Tours ve Bucher Reisen’in 84 çalışanının altında edilmesi bekleniyor.

Alman Thomas Cook’la ilgili flaş gelişme!

Türk turizm şirketi 'un, iflas eden 'un ayağı olan Öger Tours ve Bucher Reisen'i satın aldığı bildirildi.

Thomas Cook'un iflas sürecini yöneten kayyum tarafından yapılan açıklamada, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Satın alma sonunda, Öger Tours ve Bucher Reisen'in 84 çalışanının Anex Tour altında edilmesi bekleniyor. Açıklamada, satın almanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğu vurgulandı.

Anex Tour, daha önce Thomas Cook'un Rusya ayağı Intourist'i bünyesine katmıştı. Açıklamaya göre, 1996 yılında kurulan ve 48 ülkede temsil edilen Anex Tour'un 18 ülkede kendi ofisleri bulunuyor ve yaklaşık 6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

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