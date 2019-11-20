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  • 21.11.2019 07:41
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 07:41

nda son dakika hareketliliği! 21 Kasım 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek,

son dakika... Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altında düşüş eğilimi görülüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, ne kadar oldu? İşte 21 Kasım canlı rakamlar...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın piyasasında, en düşük 270 bin 790 lira, en yüksek 271 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liradan tamamladı. Öte yandan 24 ayar gram altın yüzde 0,10 düşüşle 268 liraya gerilemişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

21 Kasım Perşembe günü gram altın 269,76 liradan alınırken, 269,83 liradan satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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