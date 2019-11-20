Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın piyasasında, en düşük 270 bin 790 lira, en yüksek 271 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liradan tamamladı. Öte yandan 24 ayar gram altın yüzde 0,10 düşüşle 268 liraya gerilemişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

21 Kasım Perşembe günü gram altın 269,76 liradan alınırken, 269,83 liradan satılıyor.