Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.11.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 10:49

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı açıkladı: de hedef 5 milyar liralık yatırım

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'nin 2023 hedefleri konusunda bir açıklama yaptı. Oktay, "2023 yılına kadar, ülkemizde tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Hedef 5 milyar liralık yatırım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayi 'nin 2023 hedefleri konusunda bir açıklama yaptı. Oktay, "2023 yılına kadar, ülkemizde tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

İşte Oktay'ın açıklamaları
2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz.
Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz.
Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Teknolojide hedef 5 milyar liralık yatırım
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri