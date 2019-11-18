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  • 18.11.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 10:51

mı ve ne kadar olacak? ! 345 lira...

2020 yılı li çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında mı ve asgari ücret konuları geliyor. 2020 asgari ücret kesin olarak Ocak ayında belli olacak fakat, oranlarını baz alarak yapılacak olan tahmini zam ücretlerini haberimizde açıklıyoruz. Asgari ücretlilere ek destek olarak sunulacak paketin içerisinde vergi indirimi ve işverenden kesilen sigorta prim yüzdesi indirimi de var. Asgari ücrete yüzde 8 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam ile 2.181 TL olacak.

Asgari ücrete ek zam! 345 lira...

Şuan baktığımız zaman asgari ücret ile çalışan vatandaşların brüt maaşları 2558 TL. Bu ödemeye ayrıca en az 191 AGİ ödemeleri ekleniyor. Damga vergisi, gelir vergisi, işsizlik fonu ödemesi, SGK prim ödemesi kesintileri yapılıyor. Asgari ücretliye kalan tutar ise 2020 TL oluyor. Devlet şimdi, işverenle karşı karşıya gelmeden asgari ücrete ek destek formülü yapmaya hazırlanıyor. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret görüşmelerinde kimler olacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zam oranı görüşmelerinin Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

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