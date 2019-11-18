Şuan baktığımız zaman asgari ücret ile çalışan vatandaşların brüt maaşları 2558 TL. Bu ödemeye ayrıca en az 191 AGİ ödemeleri ekleniyor. Damga vergisi, gelir vergisi, işsizlik fonu ödemesi, SGK prim ödemesi kesintileri yapılıyor. Asgari ücretliye kalan tutar ise 2020 TL oluyor. Devlet şimdi, işverenle karşı karşıya gelmeden asgari ücrete ek destek formülü yapmaya hazırlanıyor. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret görüşmelerinde kimler olacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zam oranı görüşmelerinin Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

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