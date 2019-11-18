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Evlilik tazminatı çalışmaya engel değil

ı, sadece işten çıkartılınca ödenmiyor. Çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Bunlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Peki evlilik tazminatı nasıl alınır? Hangi şartları yerine getirmek gerekiyor. Detaylar haberimizde...




Kıdem tazminatı, sadece işten çıkartılınca ödenmiyor. Çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Bunlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Kadınlar evlilikten sonra 1 yıl içinde evlilik cüzdanlarıyla işyerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabilir.

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