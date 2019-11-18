Evlilik tazminatı çalışmaya engel değil

tazminatı, sadece işten çıkartılınca ödenmiyor. Çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Bunlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Kadınlar evlilikten sonra 1 yıl içinde evlilik cüzdanlarıyla işyerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabilir.