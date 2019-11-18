Bugünkü
Takvim

ve arasında havacılık köprüsü

Havalimanı, 'den ve 'nın bulunduğu , 'den ise Incheon ile mutabakat zaptı imzaladı.

Havacılık köprüsü
İstanbul Havalimanı, 'den ve 'nın bulunduğu Şanghay Havalimanı Otoritesi, 'den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile mutabakat zaptı imzaladı. İstanbul Havalimanı ayrıca, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'yla da 'kardeş havalimanı' anlaşmaları yaptı. İşbirliği anlaşmaları havacılıkta bilgi köprüsü için imzalandı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Tekliflerin söz konusu havalimanlarından gelmesi sevindirdi. 5 yılda Çin'den ülkemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa'ya seyahat etmekte olan yıllık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olmayı hedefliyoruz" dedi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÇin ve Türkiye arasında havacılık köprüsü
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri