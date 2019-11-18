Babanız sizi reddedemez Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Babamla çok sık tartışıyorum. Bana sinirlendiğinde 'Evlatlıktan reddederim' diyor. Hukukta böyle bir hakkı olabilir mi?

Aile kutsal bir bağdır. Aile içerisinde tartışmalar ise kimi zaman kaçınılmazdır. Baba ile olan tartışmalar hem sizin ruhsal yapınızı etkiler hem de geleceğe karşı kendinizi güvensiz hissetmenize neden olur. Yaşanan olumsuzluğu bir an evvel halletmek ve bitirmek ise en sağlıklısıdır. Diğer aşamaya geldiğimizde, hukuksal olarak babanın evladını reddedebildiği bir yasal düzenleme Türk hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir. Hatta bu halde bile kanunen 'saklı pay' bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamamaktadır. Onun haricinde babanızın sizi inkar etmesi mümkün değildir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL