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  • 18.11.2019 07:50
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 07:50

Son dakika: hareketli! 18 Kasım 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altı fiyatları son dakika... Cuma günü kapanışta, gram altın 281,1, çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.873 liradan tamamladı. Analistler, Brexit görüşmelerinde, taraflardan gelen olumlu açıklamaların da altının ons fiyatı üzerinde görece aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam ne kadar? İşte 18 Kasım ...


Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktardı. Cuma günü kapanışta yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde kapanan altının gram fiyatı 18 Kasım Pazartesi gününe 270,94 seviyesinde başladı Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Kasım canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

18 Kasım Pazartesi günü gram altın 270,94 liradan alınırken, 270,98 liradan satılıyor.

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