



Dolar son dakika... Dolar/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününde en düşük 5.7394 lira ve en yüksek 5.7708 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3311 lira ve en yüksek 6.3615 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında seyretti. Dolar kuru, yeni güne aynı seviyeden başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? İşte 18 Kasım canlı döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI