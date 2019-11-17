Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.11.2019 07:29
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 07:29

son dakika! Bugün ve , kaç TL oldu? 18 Kasım döviz kurları

da son dakika hareketliliği... Geçtiğimiz hafta kapanışında 5.74-.575 bandında seyretmişti. bu haftaya 5,7464 seviyesinde başladı. ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki ilerlemeye yönelik haberler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Peki, bugün ve ? İşte 18 Kasım güncel döviz kurları...


Dolar son dakika... Dolar/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününde en düşük 5.7394 lira ve en yüksek 5.7708 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3311 lira ve en yüksek 6.3615 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında seyretti. Dolar kuru, yeni güne aynı seviyeden başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? İşte 18 Kasım canlı döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 18 Kasım döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri