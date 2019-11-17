İstanbul'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi. İtalya'nın Venedik limanından tura başlayan dev gemi, son yıllarda İstanbul'a gelen en büyük kruvaziyer olma özelliğini taşıyor. 275 metre uzunluğu ve 48 metre yüksekliği ile görenleri büyüleyen dev gemi, tam 65 bin 591 grosston ağırlığında. Rodos Adası'ndan dün İstanbul'a hareket eden gemi bir gün Sarayburnu Limanı'nda kalacak. Avrupa'nın farklı noktalarından gelen turistler ise bugün boyunca İstanbul'un keyfini çıkartıp alışveriş yaptı.
- Ekonomi
- 17.11.2019
- Gazete
Sarayburnu gemilerin rotasında! 2 bin turist getirdi
İstanbul'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi. Son dönemde İstanbul’a gelen gemi sayısı arttı. Gemilerden inen turistler çevredeki tarihi mekanları gezerken bolca para harcayıp alışveriş yapıyor.
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