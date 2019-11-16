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  • 17.11.2019 07:09
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 07:09

son dakika! 17 Kasım ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Cuma günü kapanışta 5.74-5.75 seviyesinde işlem gören , 17 Kasım Pazar günü 5,7424 seviyesinde bulunuyor. Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik haberlerin etkisiyle yükselişe geçti. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Kasım güncel döviz kurları...


Döviz kurlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Cuma günü kapanışta Avro/Dolar paritesi Türkiye saati ile 20.49 itibarıyla yüzde 0,27'lik artışla 1,1049 seviyelerinde işlem gördü. Dolar en düşük 5.7394 lira ve en yüksek 5.7708 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3311 lira ve en yüksek 6.3615 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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