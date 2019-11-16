



Döviz kurlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Cuma günü kapanışta Avro/Dolar paritesi Türkiye saati ile 20.49 itibarıyla yüzde 0,27'lik artışla 1,1049 seviyelerinde işlem gördü. Dolar en düşük 5.7394 lira ve en yüksek 5.7708 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3311 lira ve en yüksek 6.3615 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI