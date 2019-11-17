Konaklama vergisi değişti TBMM Genel Kurulu, vergilerle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinde yaptığı değişiklik ile otel, motel, pansiyon gibi tesislerde kalanlardan alınacak konaklama vergisi oranını yüzde 2 olarak belirledi.

TBMM Genel Kurulu, vergilerle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinde yaptığı değişiklik ile otel, motel, pansiyon gibi tesislerde kalanlardan alınacak konaklama vergisi oranını yüzde 2 olarak belirledi. Önerge ile tesisin standartlarına göre 6 ile 18 lira arasında değişen konaklama vergisi rakamı değiştirildi. Sektör temsilcileri konaklama vergisinin yeniden ele alınmasını istiyor. TÜM MANŞETLER