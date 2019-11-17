Bugünkü
Takvim

Karttan 1 trilyon lira harcadık

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla yapılan ödemeler 944 milyar liraya ulaşırken yıl sonunda yabancı kartlar da dahil edildiğinde kartlı ödemelerin 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor.

Karttan 1 trilyon lira harcadık
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla yapılan ödemeler 944 milyar liraya ulaşırken yıl sonunda yabancı kartlar da dahil edildiğinde kartlı ödemelerin 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor. Verilere göre, ekim ayı sonunda Türkiye'de 68,6 milyon adet kredi kartı bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKarttan 1 trilyon lira harcadık
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri