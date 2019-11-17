Karttan 1 trilyon lira harcadık

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla yapılan ödemeler 944 milyar liraya ulaşırken yıl sonunda yabancı kartlar da dahil edildiğinde kartlı ödemelerin 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor. Verilere göre, ekim ayı sonunda Türkiye'de 68,6 milyon adet kredi kartı bulunuyor.
- Ekonomi
- 17.11.2019
- Gazete
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