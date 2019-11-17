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İş garantili liseler geliyor

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, ilk olarak turizm alanında açılan iş garantili meslek eğitim merkezlerinin gıda, sağlık, sanayi ve teknoloji gibi farklı birçok alanda yaygınlaştırılacağını söyledi.

İş garantili liseler geliyor
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, ilk olarak turizm alanında açılan iş garantili meslek eğitim merkezlerinin gıda, sağlık, sanayi ve teknoloji gibi farklı birçok alanda yaygınlaştırılacağını söyledi. Söz konusu liselerin iş garantili ve 3 dil öğretme şartı ile eğitim vereceğini belirten Bakan Selçuk, "Yaşlı, hasta bakımı, bilişim, sağlık hemen her alanda iş garantili 3 dil öğretme şartlı liseler hayata geçiriyoruz. Piyasanın talebi ve ihtiyacı çok fazla" dedi. Yakın zamanda sektör bazlı yeni meslek eğitim merkezlerinin hayata geçeceğini belirten Bakan Selçuk, 53 sektörle bireysel görüşme yaptığını bildirdi.


TÜLAY CANBOLAT

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