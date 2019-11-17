Bu aralar kimi görsem cep telefonuna gelen bazı mesajlardan, sosyal medyadaki bazı tekliflerden ve ses kaydıyla aranan numaralardan bahsediyor... Hepsi farklı konular olsa da ortak özellikleri hepsinin paranızın peşinde olması... Evet dolandırıcılardan bahsediyorum... Teknoloji geliştikçe artık her yerdeler... Cep telefonu, bilgisayar, telefon posta kutunuz onlar için birer fırsat... Bunu da iyi kullanıyorlar, çünkü her gün böyle dolandırılmış insanların hikayelerini duyuyoruz. Gıdada yapılan hileleri artık bilmeyenimiz yok. Tarım ve Orman Bakanlığı bunları tek tek açıklıyor. Koca koca markalar, firmalar canımıza kast etmiş durumda. Sağlığımızla oynuyorlar. Bunu bir başka güne bırakıp diğer bazı dolandırıcılık yöntemlerine kısaca bakalım, bu konularda birbirimizi uyaralım.
BANKALAR KOPYALANIYOR: Bu yöntem daha çok sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bankaların logolarının birebir aynısı ile size cazip bir teklif sunuluyor. Tıklayınca dolandırıcının sitesine gidiyorsunuz. Şifrelerinizle giriş yapınca da artık ağa düşüyorsunuz. Geçmiş olsun.
KART AİDATI ALIYORUZ YALANI: Bu hem SMS hem telefonla gelen bir teklif. 'Kart aidatlarını alma hakkınız var' diyerek sizin tüm bilgileriniz toplanıyor. Olmadı evinize bir matbu dilekçe gönderilip 80-100 lira kargo ücretiyle satılıyor. Bilgilerinizi verdiğinizde artık tüm paranızı da bu dolandırıcılara sunuyorsunuz.
SAHTE SERVİSLER: Ev aletiniz bozulunca servisi arama motorundan ararsanız bu dolandırıcıların 444'lü numaralarıyla karşılaşıyorsunuz. Resmi sanıp arıyorsunuz. Ya cihazınızı çalıyorlar, ki böyle bir çete yakalandı, ya da sizden yüklü miktarda para alıyorlar. Gerçek markayı bulup arayın.
ARAÇ İÇİN RANDEVU: Türkiye'de araç muayenesinde yetkili servis TÜVTÜRK. Buradan randevu almak da çok kolay ve ücretsiz. Ama bazı uyanıklar randevu almayı bile paraya çeviriyorlar, üstelik ortada randevu da yok. Yine arama motoru vasıtasıyla onların sitelerine giriyorsunuz. Dikkat!
KAZA YAPTIN UYANIKLIĞI: Siz hasarlı kaza yapıyorsunuz ama nedense bütün bilgileriniz bazı şirketlerin eline geçiveriyor. Arayıp sizin adınıza değer kaybı parası alacaklarını söylüyorlar. Kimseye kanmayın sigorta şirketlerine kendiniz ya da güvendiğiniz hukukçular aracılığı ile başvurun. Bilgileri çalanları şikayet edin .
UCUZ KREDİ YALANI: Bankalar borcunu zamanında ödemeyenlere sonra kredi vermiyor. Bu vatandaşlar da tefeci kılığındaki dolandırıcıların ağına düşüyor. Size ucuz kredi bulacağız yalanı ile insanlardan masraf adı altında para toplayıp kayboluyorlar, dikkat!
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
BANKALAR KOPYALANIYOR: Bu yöntem daha çok sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bankaların logolarının birebir aynısı ile size cazip bir teklif sunuluyor. Tıklayınca dolandırıcının sitesine gidiyorsunuz. Şifrelerinizle giriş yapınca da artık ağa düşüyorsunuz. Geçmiş olsun.
KART AİDATI ALIYORUZ YALANI: Bu hem SMS hem telefonla gelen bir teklif. 'Kart aidatlarını alma hakkınız var' diyerek sizin tüm bilgileriniz toplanıyor. Olmadı evinize bir matbu dilekçe gönderilip 80-100 lira kargo ücretiyle satılıyor. Bilgilerinizi verdiğinizde artık tüm paranızı da bu dolandırıcılara sunuyorsunuz.
SAHTE SERVİSLER: Ev aletiniz bozulunca servisi arama motorundan ararsanız bu dolandırıcıların 444'lü numaralarıyla karşılaşıyorsunuz. Resmi sanıp arıyorsunuz. Ya cihazınızı çalıyorlar, ki böyle bir çete yakalandı, ya da sizden yüklü miktarda para alıyorlar. Gerçek markayı bulup arayın.
ARAÇ İÇİN RANDEVU: Türkiye'de araç muayenesinde yetkili servis TÜVTÜRK. Buradan randevu almak da çok kolay ve ücretsiz. Ama bazı uyanıklar randevu almayı bile paraya çeviriyorlar, üstelik ortada randevu da yok. Yine arama motoru vasıtasıyla onların sitelerine giriyorsunuz. Dikkat!
KAZA YAPTIN UYANIKLIĞI: Siz hasarlı kaza yapıyorsunuz ama nedense bütün bilgileriniz bazı şirketlerin eline geçiveriyor. Arayıp sizin adınıza değer kaybı parası alacaklarını söylüyorlar. Kimseye kanmayın sigorta şirketlerine kendiniz ya da güvendiğiniz hukukçular aracılığı ile başvurun. Bilgileri çalanları şikayet edin .
UCUZ KREDİ YALANI: Bankalar borcunu zamanında ödemeyenlere sonra kredi vermiyor. Bu vatandaşlar da tefeci kılığındaki dolandırıcıların ağına düşüyor. Size ucuz kredi bulacağız yalanı ile insanlardan masraf adı altında para toplayıp kayboluyorlar, dikkat!
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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