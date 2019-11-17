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10 bin sözleşmeliye müjde

Başkan talimat verdi, taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin () sorunları da çözülüyor. 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek düzenleme ile bu kapsamdaki çalışanların kıdem tazminatı ve izin gibi tüm haklar verilecek.

10 bin sözleşmeliye müjde
Başkan talimat verdi, taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin () sorunları da çözülüyor. 10 bin SSP'li sosyal haklarına kavuşacak. Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanı yılbaşından itibaren sözleşmelerini imzalayabilecek. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile mağdur tek bir sanatçı kalmazken, çalışanların sigortaları 30 gün üzerinden yatacak, kıdem tazminatları birikecek ve izin hakları olacak. SSP'liler, yevmiyeli, kısmi zamanlı ve iş başı şeklinde çalışıyor. Bu nedenle emeklilik, kıdem, ihbar gibi hakları bulunmuyor.


TÜLAY CANBOLAT

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