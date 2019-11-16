Almanya'da yaşayan gurbetçi çocukları, Rap müziği NATO'da çalışan ABD'li askerlerden öğrenmişti. Cartel öncesi de kendi çapında rap yapan Türk çocukları vardı ama profesyonel bir disiplinle çalışıp ortaya çıkmaları Cartel'in yarattığı rüzgar sonrasında mümkün olabildi. Bu grupların çoğu Cartel'e aşırı milliyetçi deyip eleştiriyor, bazıları Cartel'in sözlerindeki şiddeti kınıyorlardı.
MÜSLÜMAN RAP'ÇİLER
Eş zamanlı olarak Fransa'da Kuzey Afrikalı, Hollanda'da da Arap gençler Rap söylemeye başladı. Hepsinin ortak noktası Müslüman kökenli olmalarıydı. Cartel dağıldıktan sonra Erci E. ve albümün beş parçasını yapan Karakan (Alpertunga Köksal ve Kerim Yüzer) kendi yollarında giderek Rap müzik yapmaya devam ettiler. Grubun çok sevdiği, şarkılarını kullandığı Barış Manço, Berlin'e gittiğinde birlikte sahneye çıktılar. 1998'de İstanbul'da kurulan Nefret isimli grubun üyeleri Dr. Fuchs ve Ceza'ydı. Grup ismi çok radikaldi ama onlara göre rap müziğin amacı saygı ve barıştı. Belli ki kafaları karışıktı ve bu bütün Türkçe Rap söyleyenlerde görülecekti.
Ceza
Rap ABD'de biraz sönümlenmeye geçti. Türkiye'de ise 2000'lerin başından itibaren yükselişe geçti. Rap'in bu kültürle ilgisi olmayan Türk halkının, örneğin sıradan bir ev kadının buluşması ise son yıllarda popüler dizilerle oldu. Özellikle şiddeti yoğun dizilerde fon müziği olan Rap, büyük kitlelere ulaştı. Türkiye'de tek bir Rap müzik akımı olmadığı gibi, saf ve net bir yaklaşım da yok. ABD'deki değişim gibi ülkemizde de Rap bir protesto müziğinden çok, popüler ve dolayısıyla para kazandıran bir tarz olarak yoluna devam ediyor.
Dr. Fuchs
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 10
-BİTTİ-
MÜSLÜMAN RAP'ÇİLER
Eş zamanlı olarak Fransa'da Kuzey Afrikalı, Hollanda'da da Arap gençler Rap söylemeye başladı. Hepsinin ortak noktası Müslüman kökenli olmalarıydı. Cartel dağıldıktan sonra Erci E. ve albümün beş parçasını yapan Karakan (Alpertunga Köksal ve Kerim Yüzer) kendi yollarında giderek Rap müzik yapmaya devam ettiler. Grubun çok sevdiği, şarkılarını kullandığı Barış Manço, Berlin'e gittiğinde birlikte sahneye çıktılar. 1998'de İstanbul'da kurulan Nefret isimli grubun üyeleri Dr. Fuchs ve Ceza'ydı. Grup ismi çok radikaldi ama onlara göre rap müziğin amacı saygı ve barıştı. Belli ki kafaları karışıktı ve bu bütün Türkçe Rap söyleyenlerde görülecekti.
Ceza
Rap ABD'de biraz sönümlenmeye geçti. Türkiye'de ise 2000'lerin başından itibaren yükselişe geçti. Rap'in bu kültürle ilgisi olmayan Türk halkının, örneğin sıradan bir ev kadının buluşması ise son yıllarda popüler dizilerle oldu. Özellikle şiddeti yoğun dizilerde fon müziği olan Rap, büyük kitlelere ulaştı. Türkiye'de tek bir Rap müzik akımı olmadığı gibi, saf ve net bir yaklaşım da yok. ABD'deki değişim gibi ülkemizde de Rap bir protesto müziğinden çok, popüler ve dolayısıyla para kazandıran bir tarz olarak yoluna devam ediyor.
Dr. Fuchs
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 10
-BİTTİ-
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