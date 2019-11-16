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Konutta faiz indirimi yarışı! inde hangi , ne kadar oran veriyor?

'nın 25 Temmuz'da ilkini yaptığı ve 3 toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, kamu larının başlattığı konutta faiz indirimi kampanyalarına özel bankalar da eklendi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi. Türkiye Finans Katılım Bankası 120 aya kadar vadeli konut finansmanında yüzde 0.99 kâr oranı uygularken, Kuveyt Türk ise kâr oranını 0.98'e düşürdü.



Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da ilkini yaptığı ve 3 toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının başlattığı konutta faiz indirimi kampanyalarına özel bankalar da eklendi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi. Türkiye Finans Katılım Bankası 120 aya kadar vadeli konut finansmanında yüzde 0.99 kâr oranı uygularken, Kuveyt Türk ise kâr oranını 0.98'e düşürdü.

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