'nın 25 Temmuz'da ilkini yaptığı ve 3 toplantıda gerçekleştirdiğiardından, kamu bankalarının başlattığı konutta faiz indirimi kampanyalarına özel bankalar da eklendi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi. Türkiye Finans Katılım Bankası 120 aya kadar vadeli konut finansmanında yüzde 0.99 kâr oranı uygularken, Kuveyt Türk ise kâr oranını 0.98'e düşürdü.