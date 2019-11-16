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  • 17.11.2019 07:31
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 07:31

son durum: 17 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar?

son dakika... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 800 liraya geriledi. Cuma günü kapanışta yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı 17 Kasım Pazazr günü 270,94 seviyesinde bulunuyor. İşte 17 Kasım ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği... Altının gramı, dün 281,1 liradan günü tamamladı. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.873 liradan satıldı. Analistler, ABD'de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket bilançoları ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havanın risk iştahını artırdığını söyledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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