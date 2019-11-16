Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği... Altının gramı, dün 281,1 liradan günü tamamladı. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.873 liradan satıldı. Analistler, ABD'de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket bilançoları ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havanın risk iştahını artırdığını söyledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI