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  • 16.11.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 09:24

Altın fiyatları düştü! İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika düşüşte! Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 16 Kasım Cumartesi günü gram altın 271,80 liradan alınırken, 271,86 liradan satılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

Altın fiyatları düştü! İşte 16 Kasım canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü. Yatırım olarak en çok tercih edilen gram altın 16 Kasım'a aynı seviyede başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Kasım canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

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