Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü. Yatırım olarak en çok tercih edilen gram altın 16 Kasım'a aynı seviyede başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Kasım canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde: