2020 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte evde bakım maaşı, işsizlik maaşı ve 2022 maaş zammı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca kişi evde bakım maaşı, işsizlik maaşı ve 2022 maaş zamlarının ne kadar olacağını merak ederken konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

EVDE BAKIM, İŞSİZLİK VE 2022 MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşı, işsizlik maaşı ve 2022 maaş zammı için TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri etkileyici olacak. Asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda evde bakım, işsizlik ve 2022 maaş zamlarının da yıl sonu belli olması bekleniyor.