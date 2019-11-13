Anneye ayda 1.300 TL

Annelere ayda bin 300 lira desteği için ön başvurular bugün saat 14.00'te başlıyor. Proje ile 32 aya varan süreyle destek olacak, anne başına toplam 6 bin 400 euro (41 bin 600 lira) verilecek.
● NASIL BAŞVURULACAK?: Ön kayıtlar e-Devlet şifresi ile www. sgkegitimlibakici.org veya www. sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İlk 3 bin 700 anneye randevu verilecek.
● DESTEK NE KADAR?: Aylık 200 euro (yaklaşık bin 300 lira). Bekar ve özel gereksinimi olan annelere aylık 250 euro (yaklaşık bin 625 lira) ödenecek.
● NE KADAR SÜRE ÖDENECEK?: Çocuk 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanılacak.
● KİMLER YARARLANACAK?: 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanacak.
● DİĞER ŞARTLAR NELER?: Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde, çocukla aynı evde ikamet etmek, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmak, proje döneminde analık izninde bulunmamak, bakıcının ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemek, proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamak gerekiyor. Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilecek.
● NASIL BAŞVURULACAK?: Ön kayıtlar e-Devlet şifresi ile www. sgkegitimlibakici.org veya www. sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İlk 3 bin 700 anneye randevu verilecek.
● DESTEK NE KADAR?: Aylık 200 euro (yaklaşık bin 300 lira). Bekar ve özel gereksinimi olan annelere aylık 250 euro (yaklaşık bin 625 lira) ödenecek.
● NE KADAR SÜRE ÖDENECEK?: Çocuk 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanılacak.
● KİMLER YARARLANACAK?: 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanacak.
● DİĞER ŞARTLAR NELER?: Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde, çocukla aynı evde ikamet etmek, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmak, proje döneminde analık izninde bulunmamak, bakıcının ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemek, proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamak gerekiyor. Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilecek.
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