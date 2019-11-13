330 bin açık iş var

H ükümet , Türkiye'nin en kapsamlı işgücü piyasası araştırmalarından birine daha imza attı. Yeni yatırımlar 1.1 milyon kişiye iş kapısı açacak, bin 974 meslekte istihdam artacak.

● Yaklaşık 119 bin işyerinde 330 bin kişilik açık iş var.

● En çok açık iş olan 10 meslek şöyle: Makineci, garson, satış danışmanı, üretim imal işçisi, temizlik görevlisi, tekstilde ortacı, pazarlamacı, sevkiyat görevlisi, kasiyer, yazılım mühendisi.

● Yükseköğretim mezunları için açık iş olan ilk 10 meslek şöyle; Pazarlamacı, yazılım, makine ve bilgisayar mühendisi, ithalat-ihracat sorumlusu, İngilizce öğretmeni, muhasebeci, zihinsel engelliler öğretmeni-özel öğretim.





HAZAL ATEŞ