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İndirim çılgınlığına dikkat

Elektronik ticarette ve perakendede beklenen indirim dönemleri yaklaşıyor. 11 Kasım'da Bekarlar Günü, 29 Kasım'da Muhteşem Cuma ve 2 Aralık'ta Siber Pazartesi olarak indirimli alışveriş günleri şeklinde ilan edildi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Birçok marka hazırlıklara şimdiden başladı. İlk 11.11 tarihli Bekarlar Günü var. E-ticaret sitelerinde satışlarda en az yüzde yüzlük artışlar bekleniyor" dedi. Uzmanlar ise vatandaşları uyararak, fiyatları çok iyi kontrol etmelerini istedi.

İndirim çılgınlığına dikkat
Elektronik ticarette ve perakendede beklenen indirim dönemleri yaklaşıyor. 11 Kasım'da Bekarlar Günü, 29 Kasım'da Muhteşem Cuma ve 2 Aralık'ta Siber Pazartesi olarak indirimli alışveriş günleri şeklinde ilan edildi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Birçok marka hazırlıklara şimdiden başladı. İlk 11.11 tarihli Bekarlar Günü var. E-ticaret sitelerinde satışlarda en az yüzde yüzlük artışlar bekleniyor" dedi. Uzmanlar ise vatandaşları uyararak, fiyatları çok iyi kontrol etmelerini istedi.

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