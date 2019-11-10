Ekspres trenle mesafeler kısalıyor

Ulaştırma 2020 yılında yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını işletmeye almaya hazırlanırken, verimliliği artırmak için de YHT güzergahlarında ekspres seferlere başlayacak. Seferler büyük şehirlerin arasında gerçekleşecek. Konya- Gaziantep demiryolu hattı, tamamlanarak imalat sanayii sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacak.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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