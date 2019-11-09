Van'da, İran'dan gelen turistler için her geçen gün yeni etkinlikler ve organizasyonlar düzenleniyor. Son olarak İranlı ünlü şarkıcı Moein, Van'da sahne aldı. 1979 devriminin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, İranlılar'ın Van'a akın etmesine neden oldu. Kente konser için 6 bini aşkın İranlı geldi. İran'da 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen şarkıcı olan Moein için; İran'ın Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi büyük kentlerinden Van'a özel turlar düzenlendi. Moein hayranları, konser öncesi salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Şarkıcının hayranları, salonu doldurup eğlendi.
Moein
OTELLER YÜZDE 100 DOLDU
Yılın 10 ayında Van'a giriş yapan turist sayısı 500 bini aşarken, bu rakamın büyük çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu. Rakamın 700 bini aşması bekleniyor.
Moein
OTELLER YÜZDE 100 DOLDU
Yılın 10 ayında Van'a giriş yapan turist sayısı 500 bini aşarken, bu rakamın büyük çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu. Rakamın 700 bini aşması bekleniyor.
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