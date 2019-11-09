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  • 09.11.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 09:31

son durum: 9 Kasım ve ne oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı ne kadar?

son dakika... Haftanın son işlem gününe 5.75 civarında başlayan kapanışta 5.7570/5.7600 seviyesinde kapandı. Vatandaşlar, yatırım yapmak için tercih ettikleri döviz kurlarının hafta sonu ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 9 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar son dakika... İki gün önce 5.7340'a kadar gerileyen dolar/TL, 5.75 civarında başladığı haftanın son işlem gününü 5.7570/5.7600 seviyesinde tamamladı. Gelecek haftaki Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesi ve yurtdışındaki iyimser seyrin etkisiyle dolar/TL yatay bir seyir izlerken, piyasalar ABD'de 13 Kasım'da gerçekleşecek ABD-Türkiye görüşmelerini bekliyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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