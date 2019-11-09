Üreticiye 284 milyon TL Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohumfidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohumfidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi. Mayıs-Haziran dönemi için 275 bin yetiştiriciye 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştireceklerini belirten Pakdemirli, paraların hesaplara geçmeye başladığını söyledi. TÜM MANŞETLER