Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 azalışla 270,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 değer kaybıyla 1.802,00 lira oldu. Geçen hafta 452,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 440,00 liraya düştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam alttın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

9 Kasım Cumartesi günü gram altın 270,47 liradan alınırken, 270,51 liradan satılıyor.