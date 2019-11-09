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  • 09.11.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 09:53

nda son dakika gelişmesi! 9 Kasım yarım, gram, çeyrek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

son dakika... Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,63 azaldı. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta 270,40 liradan işlem gördü. Peki, şu dakikalarda , gram, çeyrek, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 azalışla 270,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 değer kaybıyla 1.802,00 lira oldu. Geçen hafta 452,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 440,00 liraya düştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam alttın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

9 Kasım Cumartesi günü gram altın 270,47 liradan alınırken, 270,51 liradan satılıyor.

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