Boron’dan yeni ürün hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü Boron'da çeşitliliği artırdıklarını belirterek, "Renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere 4 farklı Boron ürünü raflardaki yerini almaya başladı" dedi. Türkiye'deki temizlik ürünleri pazarının yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu aktaran Dönmez, "Boron yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 09.11.2019
- Gazete
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