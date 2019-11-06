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Lüks gemilerin rotası

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle kruvaziyer inde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek" dedi.

Lüks gemilerin rotası İstanbul
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle kruvaziyer inde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek" dedi.

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