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Liseden 217 milyon lira gelir

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi. En yüksek gelir sağlanan iller sırasıyla , ve Hatay oldu.

Liseden 217 milyon lira gelir
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi. En yüksek gelir sağlanan iller sırasıyla , ve Hatay oldu. Ankara'da 10 ayda yaklaşık 20 milyon, Antalya'da 14 milyon ve Hatay'da 11 milyon liralık üretim gerçekleşti.

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