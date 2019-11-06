Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 500 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Şoför, ağır vasıta şoförü, greyder operatörü ve ekskavatör operatörü olarak yapılacak olan alımlara dair detaylar başvuru yapacak olan vatandaşlar için duyuruldu. Peki, DSİ personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

DEVLET SU İŞLERİ 500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.

ALIM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.