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  • 06.11.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 15:49

KPSS şartı olmadan 500 personel alımı yapıyor! hangi illerde yapılacak?

Devlet Su İşleri tarafından 500 personel alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte pek çok kişi ilan hakkında detayları araştırmaya başladı. Yayımlanan ilana göre Devlet Su İşleri 500 işçi alımına dair detaylar, başvuru şartları ve alımların hangi illerde yapılacağı belli oldu. Devlet Su İşleri personel alımında KPSS şartı aranmayacak. Peki, personel alımı hangi illerde yapılacak? DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 500 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Şoför, ağır vasıta şoförü, greyder operatörü ve ekskavatör operatörü olarak yapılacak olan alımlara dair detaylar başvuru yapacak olan vatandaşlar için duyuruldu. Peki, DSİ personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

DEVLET SU İŞLERİ 500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.

ALIM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.

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Osman Batır Osman Batır

Trabzon Akçaabatlıyım işsizim iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

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cevapla 06.11.2019 15:57
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