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  • 06.11.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 15:01

Havalimanlarında yeni dönem başlıyor! O yolculara uçuş önceliği sağlanıyor

Havalimanlarında bebekli, hamile ve hasta yolcular için de uçuş önceliği sağlanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin tarafından yapılan açıklamada, "Havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacak." dedi.

Havalimanlarında yeni dönem! Uçuş önceliği sağlanacak…

Havalimanlarında yeni dönem için harekete geçildi. Bebekli, hamile ve hasta yolcuların da uçuş önceliği olacak. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada 'Havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacak' dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların yanı sıra bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacağını bildirdi.

Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulamanın Türkiye'de başlayacağını belirterek, "Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak." ifadesini kullandı.

Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara iz yollar, bekleme koltukları, engelli "check-in" bankosu, pasaport bankosu, engelli otoparkı, tekerlekli sandalye, ankesörlü telefon ve benzeri kolaylıkların sağlandığını vurgulayan Keskin, 38 havalimanının Engelsiz Havalimanı Belgesi, 18 havalimanının da Erişilebilirlik Belgesi aldığını kaydetti.

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