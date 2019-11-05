Çalışanlar dikkat! Maaşı geciken tazminat kazanır... | Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir?

alın teri yasalarla korunuyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor.Buna göre, ücret en geç ayda bir ödeniyor. Sözleşmeler ile ödeme süresi 1 haftaya kadar indirilebiliyor. Fakat 1 ayı geçemiyor.