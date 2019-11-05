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Çalışanlar dikkat! Maaşı geciken tazminat kazanır... | Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir?

Çalışanların alın teri yasalarla korunuyor. ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor. Peki, aylığın gecikme süresi ne kadardır? Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Çalışanların alın teri yasalarla korunuyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor. Buna göre, ücret en geç ayda bir ödeniyor. Sözleşmeler ile ödeme süresi 1 haftaya kadar indirilebiliyor. Fakat 1 ayı geçemiyor.

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