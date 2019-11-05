Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye'nin 2020 yılına güçlü adımlarla gireceğini ortaya koydu. Programın önemli ayaklarından birini milyonlarca çalışanı ilgilendiren, emeklilik gelirinin artırılması için atılacak adımlar oluşturdu.
● TAMAMLAYICI EMEKLİLİK: Sosyal tarafların mutabakatı ile tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek.
● YAŞA GÖRE DESTEK: Genç kesimde tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaşacak.
● PARA ÇEKME İMKANI: Sağlık, eğitim, evlilik, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.
● DÖVİZLİ BES: Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına dövizli BES gelecek.
● ÖNCE ARABULUCU: Tüketici uyuşmazlıklarında da arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.
● HARÇ MASRAFI İNECEK: İcra ve harç masraflarının azaltılmasına ilişkin çalışma yapılacak. Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınması yönünde mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacak.
● GIDA FİYATLARI DÜŞECEK: Meyve ve sebze ile et ve süt ürünlerinde taşıma araçları modernizasyonu teşvik edilecek. Teknolojik örtü altı üretimi ve yenilenebilir enerji kullanan seralar desteklenecek.
● TOPARLANMA İVME KAZANACAK: Ekonomi yüzde 5 büyüyecek. Enflasyonun yüzde 8.5'e indirilmesi hedefleniyor.
● İSTİHDAM ARTACAK: İstihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık 1.1 milyon artması, işsizliğin ise yüzde 11.8'e gerilemesi planlanıyor.
HAZAL ATEŞ
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