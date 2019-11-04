Emekli ikramiyelerinde ne kadar artış olacak? İki bayram öncesi ikramiye alan yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş yeni yılda ikramiyeye zam bekliyor. İki yılda 4 biner lira ikramiye alan emekliler yeni yıl öncesinde emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında "Yeni yılda emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?" sorusu yer alıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Emekliler yeni yılda ise bayram ikramiyeleri için yeni tutar bekliyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutarın yıllık enflasyon oranında artırılmasını bekliyor. Bu talep hayata geçerse emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar için bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.