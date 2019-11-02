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OYAK Total'e talip

OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri için Demirören Holding ile görüşmelere başladı. TOTAL Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, satın alma için kapsamlı inceleme sürecinin startını verdi.

OYAK Total'e talip
OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri için Demirören Holding ile görüşmelere başladı. TOTAL Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, satın alma için kapsamlı inceleme sürecinin startını verdi. Kaynakların verimli kullanılması, varlıklardan sürdürülebilir maksimum getiri elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "OYAK'ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz" dedi.

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