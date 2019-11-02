Mobilde 526 bin net abone kazandı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yılın üçüncü çeyreğinde şirketin grup bazında gelirlerinin 6.6 milyar lira, net kârının da geçen yıla göre 3 katın üzerine çıkarak 801 milyar lira olduğunu belirtti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yılın üçüncü çeyreğinde şirketin grup bazında gelirlerinin 6.6 milyar lira, net kârının da geçen yıla göre 3 katın üzerine çıkarak 801 milyar lira olduğunu belirtti. Ankara'da Turkcell Veri Merkezi'nin açılışında üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin verileri açıklayan Erkan, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik ve net 526 bin mobil müşteri ekledik" diye konuştu. TÜM MANŞETLER