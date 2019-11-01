Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'da sahip olduğu yüzde 10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi. FETÖ'cü polislerin kumpas dosyaları ile ABD'de tutuklanan ve Temmuz'da tahliye edilen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, geçen hafta Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı. Atilla'nın atamasına EBRD karşı çıkmış ve hissesini satmak istemişti.
- Ekonomi
- 01.11.2019
- Gazete
Varlık fonu hamlesi
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'da sahip olduğu yüzde 10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi.
- Altın fiyatları ne kadar?
- Esnafın kart komisyonu 1.60
- Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte güncel fiyatlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.