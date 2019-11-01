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Varlık fonu hamlesi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'da sahip olduğu yüzde 10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi.

Varlık fonu hamlesi
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'da sahip olduğu yüzde 10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi. FETÖ'cü polislerin kumpas dosyaları ile ABD'de tutuklanan ve Temmuz'da tahliye edilen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, geçen hafta Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı. Atilla'nın atamasına EBRD karşı çıkmış ve hissesini satmak istemişti.

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